Konsantrasyon!

Florya'yı dış dünyaya kapatan ve hafta boyunca oyuncularını bu zorlu karşılaşmaya hazırlayan Terim, "Sıkıntılı günlerimizde bize her türlü desteği vermekten bir an olsun çekinmeyen taraftarımıza borcumuzu ödeme günü" diyerek galibiyet istedi

1 Kasım 2018 Perşembe, 22:43:30 Güncelleme: 22:53:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





