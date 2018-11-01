Konsantrasyon!

Florya'yı dış dünyaya kapatan ve hafta boyunca oyuncularını bu zorlu karşılaşmaya hazırlayan Terim, "Sıkıntılı günlerimizde bize her türlü desteği vermekten bir an olsun çekinmeyen taraftarımıza borcumuzu ödeme günü" diyerek galibiyet istedi
1 Kasım 2018 Perşembe, 22:43:30
Güncelleme: 22:53:49
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Merakla beklenen dünya derbisi geldi çattı. Bugün Türk Telekom'da Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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Son haftalarda düşüşe geçen ve son olarak Malatya'ya yenilerek hayal kırıklığı yaratan sarıkırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılıp yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor
Galatasaray'da ipleri eline alan Fatih Terim, hafta başından itibaren oyuncularını derbiye hazırlamak için büyük çaba harcadı.
TEK YÜREK TEK BİLEK
Pazartesi günü dinlenmeden Florya'nın yolunu tutan Terim, yardımcıları ile Yeni Malatya maçını tekrar izledi.
Derbi için analize kendi takımından başlayan başarılı hoca, daha sonra Fenerbahçe'yi mercek altına aldı.