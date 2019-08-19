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Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri
Defans ve ön liberoya bir yerli oyuncusu takviyesi isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bombayı patlattı. Sarı kırmızılılarda forvet transferi çalışmaları son hızla sürerken stoper ve ön libero çalışmaları da devam ediyordu... Bu kapsamda da gündeme bomba gibi düşen transfer haberi Mehmet Topal oldu. İşte son dakika Galatasaray-Mehmet Topal bombasının ayrıntıları...
19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:26
Güncelleme: 19.08.2019 08:28
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Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde...
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Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, rotasyonu bol bir kadro için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Son hamle, Fenerbahçe'den ayrılan eski Galatasaraylı yıldız Mehmet Topal oldu.
Fatih Terim'in isteği sonrası yapılan hamlede 2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal yeniden sarı kırmızılı takıma doğru...
Şu anda kulüpsüz olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.