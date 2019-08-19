Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri

Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri

Defans ve ön liberoya bir yerli oyuncusu takviyesi isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bombayı patlattı. Sarı kırmızılılarda forvet transferi çalışmaları son hızla sürerken stoper ve ön libero çalışmaları da devam ediyordu... Bu kapsamda da gündeme bomba gibi düşen transfer haberi Mehmet Topal oldu. İşte son dakika Galatasaray-Mehmet Topal bombasının ayrıntıları...

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:26 Güncelleme: 19.08.2019 08:28
Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri

Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde...

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Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, rotasyonu bol bir kadro için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri

Son hamle, Fenerbahçe'den ayrılan eski Galatasaraylı yıldız Mehmet Topal oldu.

Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri

Fatih Terim'in isteği sonrası yapılan hamlede 2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal yeniden sarı kırmızılı takıma doğru...

Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri

Şu anda kulüpsüz olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.

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