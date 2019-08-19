Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri

Defans ve ön liberoya bir yerli oyuncusu takviyesi isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bombayı patlattı. Sarı kırmızılılarda forvet transferi çalışmaları son hızla sürerken stoper ve ön libero çalışmaları da devam ediyordu... Bu kapsamda da gündeme bomba gibi düşen transfer haberi Mehmet Topal oldu. İşte son dakika Galatasaray-Mehmet Topal bombasının ayrıntıları...