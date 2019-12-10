Mourinho'dan Milli oyuncuya kanca! İşte o isim... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Mourinho'dan Milli oyuncuya kanca! İşte o isim...

Premier Lig ekiplerinden Tottenham alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Pochettino'nun görevine son vermiş yerine Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirmişti. Tecrübeli teknik adam takımda köklü değişikliklere gitmişti. Mourinho şimdi de milli yıldıza gözünü dikti. İşte Mourinho'nun istediği o isim...

10 Aralık 2019 Salı 17:28
Mourinho'dan Milli oyuncuya kanca! İşte o isim...

Kısa bir süre önce teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran ve göreve ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren ada temsilcisi, ara transfer döneminde takımı güçlendirmenin planlarını yapıyor.

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Mourinho'dan Milli oyuncuya kanca! İşte o isim...

Premier Lig'de çıktığı 4 maçtan 3 galibiyet alan Portekizli teknik adam, ara transfer döneminde alacağı oyuncuları da belirlemeye başladı.

Mourinho'dan Milli oyuncuya kanca! İşte o isim...

Bu doğrultuda takımın savunma hattındaki sıkıntılarına öncelik verecek olan Tottenham'ın, adayları arasında Milli oyuncumuz yer buldu.

Mourinho'dan Milli oyuncuya kanca! İşte o isim...

Kyle Walker-Peters'i yeterli görmeyen Mourinho'nun Aurier'in tek alternatifi olması nedeniyle ara transfer döneminde bu bölgeye bir oyuncu katmayı düşünüyor.

Mourinho'dan Milli oyuncuya kanca! İşte o isim...

Sağ bek pozisyonu için Zeki Çelik'i düşündüğü öğrenildi.

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