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İlk 10'a girdi! İşte Ozan Kabak'ın değeri...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen ve son haftalardaki yükselen form grafiği ile dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Ozan Kabak'ın değerini açıkladılar. İşte o rakam...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
11 Aralık 2019 Çarşamba 10:27
Güncelleme: 11.12.2019 10:34
Alman ekibi Schalke 04'te çıktığı son maçlarda form grafiğini yükselten milli futbolcu Ozan Kabak, değerini de günden güne katlamaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Football Benchmark adlı site, 2000 ve üzeri doğumlu en değerli 10 futbolcu listesi oluşturdu. Tabloda, milli stoper Ozan Kabak da yer aldı. İşte yıldız ismin değeri...
1. Jadon Sancho - 116 Milyon Euro
2. Vinicius Junior - 67 milyon Euro
3. Rodrygo - 56 milyon Euro