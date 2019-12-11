İlk 10'a girdi! İşte Ozan Kabak'ın değeri... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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İlk 10'a girdi! İşte Ozan Kabak'ın değeri...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen ve son haftalardaki yükselen form grafiği ile dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Ozan Kabak'ın değerini açıkladılar. İşte o rakam...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

11 Aralık 2019 Çarşamba 10:27 Güncelleme: 11.12.2019 10:34
İlk 10'a girdi! İşte Ozan Kabak'ın değeri...

Alman ekibi Schalke 04'te çıktığı son maçlarda form grafiğini yükselten milli futbolcu Ozan Kabak, değerini de günden güne katlamaya devam ediyor.

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İlk 10'a girdi! İşte Ozan Kabak'ın değeri...

Football Benchmark adlı site, 2000 ve üzeri doğumlu en değerli 10 futbolcu listesi oluşturdu. Tabloda, milli stoper Ozan Kabak da yer aldı. İşte yıldız ismin değeri...

İlk 10'a girdi! İşte Ozan Kabak'ın değeri...

1. Jadon Sancho - 116 Milyon Euro

İlk 10'a girdi! İşte Ozan Kabak'ın değeri...

2. Vinicius Junior - 67 milyon Euro

İlk 10'a girdi! İşte Ozan Kabak'ın değeri...

3. Rodrygo - 56 milyon Euro

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