Yılmaz Vural'dan EURO 2020 tahmini! A Milli Takım...
Hocam Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda boy ölçüşebileceği takımlarla eşleşti. Şansımız ne olur?
Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda bu gruptan kesinlikle çıkacak durumda. Biz İtalya'yı da çelmeleriz, puan alır veya kazanabiliriz. Ben Fransa maçımızı canlı izledim. Hani o kamuoyunda, "Fransızlar bizi küçümsedi, ondan yenildiler" yorumları yapılıyor ya yanlış. Biz Fransızları bağırta bağırta yendik. Deplasmanda da bizi yenemediler. İtalya'ya niye aynı direnci göstermeyelim? Ben bu gruptan lider bile çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü Zeki Çelik'le, Merih Demiral'la, Çağlar Söyüncü'yle, Cengiz'le, Umut Meraş'la, İrfan'la, Kenan Karaman'la, Mahmut Tekdemir'le, Kaan'la çok iyi bir genç jenerasyonu yakaladık.
"EN AZ ÇEYREK FİNAL..."
Dünya üçüncülüğü yaşadığımız dönemdeki gibi Şenol Güneş, Milli Takımımızı hem teknik direktör, hem de ağabey havasıyla kucaklıyor. Futbolda motivasyon çok önemlidir. Onun sırrı da Şenol Güneş. İyi bir hava yakaladık. Bu kadro bizi en az çeyrek finale kadar götürür. Daha fazlası olur mu, bence olur.
Sayın Vural, Milli Takım iyi ama ligimiz pek iç açıcısı değil. Avrupa kupalarında nal topladık.
Avrupa Kupaları'nda tarihteki en kötü sezonumuzu yaşıyoruz. Daha önemlisi bunun sonucunun Türk futbolunu olumsuz yerlere götürme tehlikesidir. Eğer G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bugün ve yarın puan alamazlarsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım götürememe durumundayız. Avusturya'nın nefesi ensemizde. İşin bir kötü yanı da kulüplerimizin iddialarını yitirdikleri için formalite maçlarında yedek oyunculara yer vermeleri ve ligi hedef seçmeleri. Önce ülkemiz için oynamayı alacağımız her puanın Türkiye'nin puanını artırdığını düşünmeliyiz.
"G.SARAY'IN İŞİ BİR HAYLİ ZOR"
Galatasaray'ın işi şu anda elbette bir hayli zor. Paris Saint Germain'i deplasmanda yenmek mucize. Üstelik bu da yetmiyor. Brugge'un da Real Madrid'e puan kaybetmesi gerek. UEFA'da ise Başakşehir, deplasmanda Mönchengladbach önünde ya herro, ya merro diye elinden geleni yapacak. İyi kadrosu, puan veya puanlar alma ihtimali var. Kulüpler Milli Takımı örnek almalı. Altyapıya daha fazla önem verip takımlarını gençleştirmeli.