Yılmaz Vural'dan EURO 2020 tahmini! A Milli Takım...

Hocam Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda boy ölçüşebileceği takımlarla eşleşti. Şansımız ne olur?

Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda bu gruptan kesinlikle çıkacak durumda. Biz İtalya'yı da çelmeleriz, puan alır veya kazanabiliriz. Ben Fransa maçımızı canlı izledim. Hani o kamuoyunda, "Fransızlar bizi küçümsedi, ondan yenildiler" yorumları yapılıyor ya yanlış. Biz Fransızları bağırta bağırta yendik. Deplasmanda da bizi yenemediler. İtalya'ya niye aynı direnci göstermeyelim? Ben bu gruptan lider bile çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü Zeki Çelik'le, Merih Demiral'la, Çağlar Söyüncü'yle, Cengiz'le, Umut Meraş'la, İrfan'la, Kenan Karaman'la, Mahmut Tekdemir'le, Kaan'la çok iyi bir genç jenerasyonu yakaladık.