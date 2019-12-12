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EURO 2020 şampiyonluk oranları belli oldu! Milli Takım...
Şampiyona tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimi yapıldı. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile 4'er takımlı 6 grup ortaya çıktı. A Grubunda yer alan Milli Takımımızın rakipleri de İtalya, Galler ve İsviçre oldu. Grupların belirlenmesinin ardından EURO 2020 şampiyonluk oranları da belli oldu.
12 Aralık 2019 Perşembe 19:55
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de katıldığı kurada milli takıma, birinci torbadan İtalya, ikinci torbadan İsviçre ve dördüncü torbadan ise Galler çıkmıştı.
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