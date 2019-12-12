EURO 2020 şampiyonluk oranları belli oldu! Milli Takım...

Şampiyona tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimi yapıldı. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile 4'er takımlı 6 grup ortaya çıktı. A Grubunda yer alan Milli Takımımızın rakipleri de İtalya, Galler ve İsviçre oldu. Grupların belirlenmesinin ardından EURO 2020 şampiyonluk oranları da belli oldu.

12 Aralık 2019 Perşembe 19:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





