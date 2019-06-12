Emre Belözoğlu olay olan fırça görüntüleriyle ilgili konuştu - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Emre Belözoğlu olay olan fırça görüntüleriyle ilgili konuştu

A Milli Takımımız İzlanda'yla oynanan karşılaşma sonrası yurda döndü. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Milli Takım'da kaptan Emre Belözoğlu, gündem olan fırça görüntüsüyle ilgili sessizliğini bozdu.
12 Haziran 2019 Çarşamba 10:45 Güncelleme: 12.06.2019 12:19
Emre Belözoğlu olay olan fırça görüntüleriyle ilgili konuştu

UEFA EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

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Emre Belözoğlu olay olan fırça görüntüleriyle ilgili konuştu

A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü karşılaşmasında deplasmanda karşı karşıya geldiği İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.

Emre Belözoğlu olay olan fırça görüntüleriyle ilgili konuştu

Milliler bu maçın ardından Türkiye dönüş yaptı ve İstanbul'a geldi.

Emre Belözoğlu olay olan fırça görüntüleriyle ilgili konuştu

İstanbul Havalimanı'na saat 08.30'da inen uçak, apronda araçlar eşliğinde körüğe yanaştı.

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Emre Belözoğlu olay olan fırça görüntüleriyle ilgili konuştu

Ay-yıldızlı kafileyi İGA çalışanları Türk bayraklarıyla karşıladı.

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