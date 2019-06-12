HaberlerGaleriEmre Belözoğlu olay olan fırça görüntüleriyle ilgili konuştu
Emre Belözoğlu olay olan fırça görüntüleriyle ilgili konuştu
A Milli Takımımız İzlanda'yla oynanan karşılaşma sonrası yurda döndü. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Milli Takım'da kaptan Emre Belözoğlu, gündem olan fırça görüntüsüyle ilgili sessizliğini bozdu.
12 Haziran 2019 Çarşamba 10:45
Güncelleme: 12.06.2019 12:19
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UEFA EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.
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A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü karşılaşmasında deplasmanda karşı karşıya geldiği İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.
Milliler bu maçın ardından Türkiye dönüş yaptı ve İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na saat 08.30'da inen uçak, apronda araçlar eşliğinde körüğe yanaştı.