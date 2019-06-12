Rıdvan Dilmen'den İzlanda - Türkiye maçı yorumu! - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Rıdvan Dilmen'den İzlanda - Türkiye maçı yorumu!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayla ilgili çarpıcı son dakika tespitlerinde bulundu. Dilmen; A Milli Takım'ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma ihtimalini de yorumladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:22 Güncelleme: 12.06.2019 10:24
Rıdvan Dilmen'den İzlanda - Türkiye maçı yorumu!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda'ya mağlup olarak liderlik koltuğunu Fransa'ya kaptırdı.

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Rıdvan Dilmen'den İzlanda - Türkiye maçı yorumu!

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, 2-0'lık yenilgi hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. Usta yorumcu Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalini de yorumladı.

Rıdvan Dilmen'den İzlanda - Türkiye maçı yorumu!

"İzlanda ile tarihimize bakınca, biz daha orada maç falan kazanamadık. Açıkçası, bizim İzlanda'ya orada kaybetmemiz normal."

Rıdvan Dilmen'den İzlanda - Türkiye maçı yorumu!

"Bizim Fransa'yı yenmemiz dünyada olay oldu ama buna kapasitemiz var kendi evimizde."

Rıdvan Dilmen'den İzlanda - Türkiye maçı yorumu!

"9 puanımız var, kalan 6 maçta iki Andorra, Moldova, bir de Arnavatluk ile evimizde maçımız var. 21 puanımız olur diye düşünüyorum."

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