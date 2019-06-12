Rıdvan Dilmen'den İzlanda - Türkiye maçı yorumu!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayla ilgili çarpıcı son dakika tespitlerinde bulundu. Dilmen; A Milli Takım'ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma ihtimalini de yorumladı.
12 Haziran 2019 Çarşamba 10:22
Güncelleme: 12.06.2019 10:24
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda'ya mağlup olarak liderlik koltuğunu Fransa'ya kaptırdı.
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Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, 2-0'lık yenilgi hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. Usta yorumcu Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalini de yorumladı.
"İzlanda ile tarihimize bakınca, biz daha orada maç falan kazanamadık. Açıkçası, bizim İzlanda'ya orada kaybetmemiz normal."
"Bizim Fransa'yı yenmemiz dünyada olay oldu ama buna kapasitemiz var kendi evimizde."
"9 puanımız var, kalan 6 maçta iki Andorra, Moldova, bir de Arnavatluk ile evimizde maçımız var. 21 puanımız olur diye düşünüyorum."