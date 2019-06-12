İzlanda 2-1 Türkiye | MAÇ ÖZETİ
EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılan A Milli Takımımız gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Milliler liderliği averajla Fransa'ya kaptırdı.
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