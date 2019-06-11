Erman Toroğlu'ndan flaş ilk yarı yorumu!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İzlanda - Türkiye maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "İlk yarıda oynadığımız futbola anlam veremedim, inanılır gibi değil." ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun açıklamalarının tamamı...
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