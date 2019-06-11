Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! İzlanda...
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İzlanda - Türkiye maçı öncesinde canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bizden korktukları için sinirlendirip motivasyonumuzu bozmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun açıklamalarının tamamı...
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