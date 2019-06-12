İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

EURO 2020 Elemeleri'nde Milli Takımımız deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenildi. Zorlu mücadele sonrasında İzlanda Milli Takımı kalecisi Halldorsson çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:16
İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız ilk yenilgisini aldı.

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İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

Deplasmanda İzlanda ile karşılaşan Şenol Güneş'in öğrencileri deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.

İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

İzlanda'ya gittikten sonra havalimanında bekletilen Milli Takımımızda, daha sonra Emre'ye fırça uzatılmasıyla maçtan önce gergin bir hava oluşmuştu.

İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

Zorlu mücadelede ise Ay Yıldızlılar rakibine karşı etkili bir oyun sergileyemedi.

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İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler

Ragnar Sigurdsson'un iki golüne engel olamayan Milli Takımızda tek gol Dorukhan Toköz'den geldi.

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