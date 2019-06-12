İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler - Fotomaç
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İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler
EURO 2020 Elemeleri'nde Milli Takımımız deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenildi. Zorlu mücadele sonrasında İzlanda Milli Takımı kalecisi Halldorsson çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
12 Haziran 2019 Çarşamba 10:16
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız ilk yenilgisini aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Deplasmanda İzlanda ile karşılaşan Şenol Güneş'in öğrencileri deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.
İzlanda'ya gittikten sonra havalimanında bekletilen Milli Takımımızda, daha sonra Emre'ye fırça uzatılmasıyla maçtan önce gergin bir hava oluşmuştu.
Ragnar Sigurdsson'un iki golüne engel olamayan Milli Takımızda tek gol Dorukhan Toköz'den geldi.