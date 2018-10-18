Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsorunun Tüpraş olması bekleniyor. İddialara göre sarı-lacivertli kulübün kasasına bu anlaşmadan yıllık yaklaşık 7 milyon euro girecek.

Peki dört büyükler ve önde gelen Avrupa kulüplerinin forma göğüs sponsorluklarından elde ettikleri gelirler ne kadar?