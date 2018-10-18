Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

    Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsorunun Tüpraş olması bekleniyor. İddialara göre sarı-lacivertli kulübün kasasına bu anlaşmadan yıllık yaklaşık 7 milyon euro girecek.

    Peki dört büyükler ve önde gelen Avrupa kulüplerinin forma göğüs sponsorluklarından elde ettikleri gelirler ne kadar?

    18 Ekim 2018 Perşembe, 11:42:40 Güncelleme: 11:52:07
    Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

    Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsorunun Tüpraş olması bekleniyor. İddialara göre sarı-lacivertli kulübün kasasına bu anlaşmadan yıllık yaklaşık 7 milyon euro girecek.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

    PSV | Firma: Energiedirect.nl | Yıllık Gelir: 6.000.000 €

    Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

    NEWCASTLE UNITED | Firma: Fun88 | Yıllık Gelir: 6.500.000 €

    Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

    EINTRACHT FRANKFURT Firma: Indeed | Yıllık Gelir: 6.700.000 €

    Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri

    HERTHA BERLİN Firma: Tedi | Yıllık Gelir: 7.500.000 €

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