Cengiz Ünder için görüşmeler başladı! Son dakika transfer haberleri...

Avrupa'da sezonların bitmeye başlamasıyla transferde hareketlilik arttı. Bu kez adres İtalya! Performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder ile ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı... Roma'nın genç prensi Cengiz Ünder için resmi transfer görüşmeleri başladı. Görüşmelere ve transfer ücretine dair ayrıntılar belli oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)