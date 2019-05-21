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Cengiz Ünder için görüşmeler başladı! Son dakika transfer haberleri...
Avrupa'da sezonların bitmeye başlamasıyla transferde hareketlilik arttı. Bu kez adres İtalya! Performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder ile ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı... Roma'nın genç prensi Cengiz Ünder için resmi transfer görüşmeleri başladı. Görüşmelere ve transfer ücretine dair ayrıntılar belli oldu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
21 Mayıs 2019 Salı 11:28
Güncelleme: 21.05.2019 13:21
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Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için transfer bombası patlıyor...
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Roma yönetimi genç yıldız için kararını verdi ve Cengiz'in İtalya'dan ayrılması artık an meselesi...
Turkish Football sitesinin duyurduğu son dakika haberine göre; Cengiz Ünder için transfer girişimlerine başlandı.
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