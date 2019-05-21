Cengiz Ünder için görüşmeler başladı! Son dakika transfer haberleri... - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
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Cengiz Ünder için görüşmeler başladı! Son dakika transfer haberleri...

Avrupa'da sezonların bitmeye başlamasıyla transferde hareketlilik arttı. Bu kez adres İtalya! Performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder ile ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı... Roma'nın genç prensi Cengiz Ünder için resmi transfer görüşmeleri başladı. Görüşmelere ve transfer ücretine dair ayrıntılar belli oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Mayıs 2019 Salı 11:28 Güncelleme: 21.05.2019 13:21
Cengiz Ünder için görüşmeler başladı! Son dakika transfer haberleri...

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için transfer bombası patlıyor...

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Cengiz Ünder için görüşmeler başladı! Son dakika transfer haberleri...

Roma yönetimi genç yıldız için kararını verdi ve Cengiz'in İtalya'dan ayrılması artık an meselesi...

Cengiz Ünder için görüşmeler başladı! Son dakika transfer haberleri...

Turkish Football sitesinin duyurduğu son dakika haberine göre; Cengiz Ünder için transfer girişimlerine başlandı.

Cengiz Ünder için görüşmeler başladı! Son dakika transfer haberleri...

Cengiz Ünder'in temsilcileriyle görüşen iki dünya devi, transfer masasında işi bitirmek için kapışıyor...

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Cengiz Ünder için görüşmeler başladı! Son dakika transfer haberleri...

Roma sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısında birçok maç kaçıran ve sahalara geri dönen Cengiz Ünder'in bonservisini belirledi.

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