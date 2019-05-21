Nice kalecisi Benitez'den Cristiano Ronaldo'ya transfer çağrısı
21 Mayıs 2019, Salı
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Ronaldo'ya 'sürpriz' çağrısı

Ronaldo'ya 'sürpriz' transfer çağrısı

Bu sezon 'la Serie A'yı şampiyon olarak tamamlayan 'ya, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen kaleci Walter Benitez'den sosyal medyayı sallayan bir çağrısı geldi. fotomac.com.tr / Dış Haberler

Sezon başında olduğu ile ligi şampiyon olarak bitiren Portekizli yıldız 'ya, Nice'in Arjantinli kalecisi Walter Benitez dikkat çeken bir talepte bulundu.

Instagram hesabı üzerinden Serie A'da yılın en iyi futbolcusu seçilmesini kutlayan Ronaldo, "İngiltere, İspanya ve 'da şampiyon... İngiltere, İspanya ve İtalya'da en iyi futbolcu ödülü... Hayalleriniz her gün bozulmadan kaldığı zaman, fethetmenin sınırları yoktur" ifadelerini kullandı.

"ŞANSIMI DENİYORUM"

Portekizli futbolcunun bu gönderisinin altına, Nice forması giyen file bekçisi Walter Benitez'den "Ligue 1 senin eksiliğini hissediyor. Nice'e gel, bize katıl" yorumu geldi. Taraftarların yoğun ilgisine maruz kalan yorumu sonrası Twitter adresinden bir açıklama yapan Arjantinli file bekçisi esprili bir üslupla, "Şansımı deniyorum, neler olacağını asla bilemeyiz" dedi.

Ronaldo, ligde bu sezon attığı 21 gol ve yaptığı 8 asistle "yılın en iyi futbolcusu" unvanına layık görüldü. Öte yandan Kalidou Koulibaly "yılın en iyi defans oyuncusu" seçilirken, "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülü ise Nicolo Zaniolo'ya verildi.

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 11:13
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