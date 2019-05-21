Ronaldo'ya 'sürpriz' transfer çağrısı

Sezon başında transfer olduğu Juventus ile ligi şampiyon olarak bitiren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya, Nice'in Arjantinli kalecisi Walter Benitez dikkat çeken bir talepte bulundu.

Instagram hesabı üzerinden Serie A'da yılın en iyi futbolcusu seçilmesini kutlayan Ronaldo, "İngiltere, İspanya ve İtalya'da şampiyon... İngiltere, İspanya ve İtalya'da en iyi futbolcu ödülü... Hayalleriniz her gün bozulmadan kaldığı zaman, fethetmenin sınırları yoktur" ifadelerini kullandı.

"ŞANSIMI DENİYORUM"

Portekizli futbolcunun bu gönderisinin altına, Nice forması giyen file bekçisi Walter Benitez'den "Ligue 1 senin eksiliğini hissediyor. Nice'e gel, bize katıl" yorumu geldi. Taraftarların yoğun ilgisine maruz kalan yorumu sonrası Twitter adresinden bir açıklama yapan Arjantinli file bekçisi esprili bir üslupla, "Şansımı deniyorum, neler olacağını asla bilemeyiz" dedi.

Ronaldo, ligde bu sezon attığı 21 gol ve yaptığı 8 asistle "yılın en iyi futbolcusu" unvanına layık görüldü. Öte yandan Kalidou Koulibaly "yılın en iyi defans oyuncusu" seçilirken, "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülü ise Nicolo Zaniolo'ya verildi.