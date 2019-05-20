Ronaldo'dan Avrupa'yı sallayan Mourinho hamlesi - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Ronaldo'dan Avrupa'yı sallayan Mourinho hamlesi

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan, İtalya Serie A şampiyonu Juventus'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. İngiliz basını bu konuyla alakalı bomba bir iddiada bulundu...
20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:27 Güncelleme: 20.05.2019 17:46
Ronaldo, Mourinho'dan Juventus'a gelmesini istedi
Ronaldo, Mourinho'dan Juventus'a gelmesini istedi

İtalya Serie A'yı şampiyon olarak tamamlayan Juventus'ta teknik direktör arayışları sürüyor. İngiliz basını konuyla alakalı bomba bir iddiada bulundu.

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Ronaldo, Mourinho'dan Juventus'a gelmesini istedi
Ronaldo, Mourinho'dan Juventus'a gelmesini istedi


Serie A şampiyonu Juventus'ta Allegri dönemi resmen sona erdi.

Ronaldo, Mourinho'dan Juventus'a gelmesini istedi
Ronaldo, Mourinho'dan Juventus'a gelmesini istedi

Allegri yönetimde 5 defa İtalya şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası Juventus'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu.

Ronaldo, Mourinho'dan Juventus'a gelmesini istedi
Ronaldo, Mourinho'dan Juventus'a gelmesini istedi

İngiliz basınında yer alan haberde, Juventus'un teknik direktörlüğü için bomba bir isme yer verildi.

Ronaldo, Mourinho'dan Juventus'a gelmesini istedi
Ronaldo, Mourinho'dan Juventus'a gelmesini istedi

Haberde Ronaldo'nun Juventus teknik direktörlüğü için Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya destek verdiğini yazdı.

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