Ronaldo'dan Avrupa'yı sallayan Mourinho hamlesi

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan, İtalya Serie A şampiyonu Juventus'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. İngiliz basını bu konuyla alakalı bomba bir iddiada bulundu...

20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:27 Güncelleme: 20.05.2019 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





