Bomba görüşme... Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Sezon sonunda yeni rotası... - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Bomba görüşme... Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Sezon sonunda yeni rotası...

Bomba görüşme... Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Sezon sonunda yeni rotası...

2014 yılından beri Basakşehir'i çalıştıran ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olan Abdullah Avcı'nın ismi her sezon büyük takımlarla anılsa da deneyimli hocanın bambaşka bir planının olduğu ortaya çıktı. Büyük sürpriz olarak nitelendirilen gelişmeye dair ayrıntılar şöyle...

11 Mart 2019 Pazartesi 11:49 Güncelleme: 11.03.2019 11:55
Bomba görüşme... Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Sezon sonunda yeni rotası...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı da büyük takımların gözdesi oldu. Adı Türkiye'deki büyüklerin yanı sıra Avrupa ile de anılmaya başlayan deneyimli teknik adamın kafasındaki plan belli oldu.

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Bomba görüşme... Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Sezon sonunda yeni rotası...

Son 3 sezonda şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'in başarısında büyük payı olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu sezon takımını şampiyon yapıp yeni rotasına yelken açacağı öğrenildi.

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Bomba görüşme... Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Sezon sonunda yeni rotası...

Yeni adresi İspanya! Tecrübeli çalıştırıcıyı gündeme alan İspanyol devi yetkililerinin önceki gün Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip ederek notlar aldıkları iddia edildi.

Bomba görüşme... Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Sezon sonunda yeni rotası...

Başakşehir ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunana 55 yaşındaki teknik adam 2014 yazından bu yana Medipol Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğunda oturuyor.

Bomba görüşme... Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Sezon sonunda yeni rotası...

Abdullah Avcı, bu süreçte takımının başında 216 mücadeye çıktı ve 1.88 puan ortalaması yakaladı. Avcı'nın yönetimine şampiyonluk sözü verdiği ve sezon sonu takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ettiği bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi.

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