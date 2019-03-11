Bomba görüşme... Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Sezon sonunda yeni rotası...
2014 yılından beri Basakşehir'i çalıştıran ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olan Abdullah Avcı'nın ismi her sezon büyük takımlarla anılsa da deneyimli hocanın bambaşka bir planının olduğu ortaya çıktı. Büyük sürpriz olarak nitelendirilen gelişmeye dair ayrıntılar şöyle...
Son 3 sezonda şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'in başarısında büyük payı olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu sezon takımını şampiyon yapıp yeni rotasına yelken açacağı öğrenildi.
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Abdullah Avcı, bu süreçte takımının başında 216 mücadeye çıktı ve 1.88 puan ortalaması yakaladı. Avcı'nın yönetimine şampiyonluk sözü verdiği ve sezon sonu takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ettiği bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi.
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