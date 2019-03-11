Bomba görüşme... Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Sezon sonunda yeni rotası...

2014 yılından beri Basakşehir'i çalıştıran ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olan Abdullah Avcı'nın ismi her sezon büyük takımlarla anılsa da deneyimli hocanın bambaşka bir planının olduğu ortaya çıktı. Büyük sürpriz olarak nitelendirilen gelişmeye dair ayrıntılar şöyle...