Guti'ye Real Madrid kancası!

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elenmesi ve La Liga'da yarışın uzağında kalmasının ardından Santiago Solari ile yollarını ayırmaya hazırlanan Real Madrid, teknik direktör adayları arasına Guti'yi de aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İspanyol devinin Guti Hernandez'in yanı sıra Jose Mourinho ve Zinedine Zidane'la da görüştüğü öğrenildi.

Guti Hernandez, uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid'de altyapıda da çalışarak, ilk antrenörlük deneyimini yaşamıştı.



GUTI HERNANDEZ KİMDİR?

1976 doğumlu olan Guti, İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya gelmiş ve futbol kariyerine orada başlamıştı. 1995 yılında Real Madrid'in C takımında top koşturmaya başlayan Guti, 1996'da B takımına yükselmiş ve ardından A takımda futbol oynamaya başlamıştı. 1997'den 2010 yılına kadar Real Madrid forması giyen başarılı isim 2010 yılında ise kariyerini noktalayacağı Beşiktaş'a transfer olmuştu.

2011 sezonunun sonlarında futbolculuk kariyerine nokta koyan Guti, yapılan teklifin ardından Real Madrid'in U18 ve U19 takımlarının teknik direktörlüğünde görev almıştı.

2018 yılında Beşiktaş'a geri dönen Guti bu kez antrenör olarak siyah-beyazlı takıma hizmet etmeye başladı. 42 yaşındaki İspanyol teknik adamın Beşiktaş'ta yeni görevlerde yer alıp almayacağı ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.