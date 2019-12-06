Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel futbolcu avına çıkmıştı. Akabinde ise son dakika gelişmesi ve resmi hamle haberi geldi... Sarı-lacivertli takım için EURO 2020 elemelerini izleyip notlar alan Volkan Demirel hayran kaldığı santrfor ile bir sol beki teknik direktör Ersun Yanal'a iletti. Peki, Volkan hangi oyuncular hakkında notlar tutup, olumlu referans olarak "Onları mutlaka alalım" dedi? İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinin ayrıntıları...