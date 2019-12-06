Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye 2 bomba birden! 'İkisi de çok iyi alalım' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye 2 bomba birden! "İkisi de çok iyi alalım"

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel futbolcu avına çıkmıştı. Akabinde ise son dakika gelişmesi ve resmi hamle haberi geldi... Sarı-lacivertli takım için EURO 2020 elemelerini izleyip notlar alan Volkan Demirel hayran kaldığı santrfor ile bir sol beki teknik direktör Ersun Yanal'a iletti. Peki, Volkan hangi oyuncular hakkında notlar tutup, olumlu referans olarak "Onları mutlaka alalım" dedi? İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinin ayrıntıları...

6 Aralık 2019 Cuma 13:55 Güncelleme: 06.12.2019 14:03
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye 2 bomba birden! İkisi de çok iyi alalım

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşandı...

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Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye 2 bomba birden! İkisi de çok iyi alalım

Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen sarı-lacivertliler ara transfer dönemi hazırlıklarına kısa bir süre önce başlamıştı.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye 2 bomba birden! İkisi de çok iyi alalım

Transferde hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de futbolcu araştırmaları dört koldan devam ediyor...

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye 2 bomba birden! İkisi de çok iyi alalım

Fenerbahçe'de oyuncu izleme görevine son olarak Volkan Demirel eklenmişti.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye 2 bomba birden! İkisi de çok iyi alalım

Sarı-lacivertlilerin efsane ismi özellikle EURO 2020 elemelerini takip edip notlar almıştı.

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