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Ve Fenerbahçe'de tarihi karar verildi! Mehmet Topal ile Volkan Demirel...
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gidecek ve kalacak oyuncular da netleşmeye başladı. Birçok futbolcunun gönderilmesini isteyen teknik direktör Ersun Yanal, raporunu takıma sundu. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmesi:
12 Haziran 2019 Çarşamba 12:30
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Gelen transferlerin verimsizliği bir kenara mevcut oyuncuların da bu kötü gidişata dur diyemeyişi sarı lacivertlileri radikal kararlar almaya itti.
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