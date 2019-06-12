Ve Fenerbahçe'de tarihi karar verildi! Mehmet Topal ile Volkan Demirel... - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Ve Fenerbahçe'de tarihi karar verildi! Mehmet Topal ile Volkan Demirel... 

Ve Fenerbahçe'de tarihi karar verildi! Mehmet Topal ile Volkan Demirel... 

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gidecek ve kalacak oyuncular da netleşmeye başladı. Birçok futbolcunun gönderilmesini isteyen teknik direktör Ersun Yanal, raporunu takıma sundu. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmesi:

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:30
Ve Fenerbahçe'de tarihi karar verildi! Mehmet Topal ile Volkan Demirel...

Sezon başına büyük bir değişim yaşayarak giren Fenerbahçe'de hedefler ve beklentiler çok yüksekti.

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Ve Fenerbahçe'de tarihi karar verildi! Mehmet Topal ile Volkan Demirel...

Ancak işler beklenmediği kadar kötü gitti ve sarı lacivertliler peş peşe alınan mağlubiyetler neticesinde adeta şoke oldu.

Ve Fenerbahçe'de tarihi karar verildi! Mehmet Topal ile Volkan Demirel...

Devre arası öncesi teknik direktör değişimi yaşayan ve ara transfer dönemindeki takviyelerle bir nebze de olsa kendine gelen Fenerbahçe sezonu 6. tamamladı.

Ve Fenerbahçe'de tarihi karar verildi! Mehmet Topal ile Volkan Demirel...

Gelen transferlerin verimsizliği bir kenara mevcut oyuncuların da bu kötü gidişata dur diyemeyişi sarı lacivertlileri radikal kararlar almaya itti.

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Ve Fenerbahçe'de tarihi karar verildi! Mehmet Topal ile Volkan Demirel...

Diğer yandan başı UEFA ile de belada olan Kanarya, Finansal Fair Play'e riayet için bol sıfırlı maaş alan oyuncularla da yollarını ayırmaya devam ediyor.

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