Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Milli takımda gösterdiği performans ile beğeni toplayan Hasan Ali Kaldırım,? Fenerbahçe'de devam etme kararı aldı.
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