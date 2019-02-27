UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark - Fotomaç
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

UEFA, 21 Şubat 2019 tarihi itibariyle kulüpler sıralamasını açıkladı. Fenerbahçe, Galatasaray ile farkı açmaya devam etti. Gruplarda elenen Beşiktaş ise Türkiye'nin en başarılı kulübü olmayı sürdürdü. İşte o sıralama...
27 Şubat 2019 Çarşamba 12:18 Güncelleme: 27.02.2019 12:30
UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

İşte UEFA'nın güncel en başarılı kulüpler sıralaması;

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UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

1. Real Madrid | Puan: 148.000

UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

2. Bayern Münih | Puan: 128.000

UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

3. Barcelona | Puan: 128.000

UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

4. Atletico Madrid | Puan: 127.000

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