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UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark
UEFA, 21 Şubat 2019 tarihi itibariyle kulüpler sıralamasını açıkladı. Fenerbahçe, Galatasaray ile farkı açmaya devam etti. Gruplarda elenen Beşiktaş ise Türkiye'nin en başarılı kulübü olmayı sürdürdü. İşte o sıralama...
27 Şubat 2019 Çarşamba 12:18 Güncelleme: 27.02.2019 12:30
İşte UEFA'nın güncel en başarılı kulüpler sıralaması;
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