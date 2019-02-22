UEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş...

Fenerbahçe'nin Zenit'e, Galatasaray'ın ise Benfica'ya elenmesiyle Türk takımlarının bu sezonki Avrupa kupaları serüveni sona erdi. Peki kulüplerimiz bu sezon UEFA'dan ne kadar para ödülü kazandı? İşte detaylar...

22 Şubat 2019 Cuma 15:24 Güncelleme: 22.02.2019 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





