HaberlerGaleriUEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş...
UEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş...
Fenerbahçe'nin Zenit'e, Galatasaray'ın ise Benfica'ya elenmesiyle Türk takımlarının bu sezonki Avrupa kupaları serüveni sona erdi. Peki kulüplerimiz bu sezon UEFA'dan ne kadar para ödülü kazandı? İşte detaylar...
22 Şubat 2019 Cuma 15:24
Güncelleme: 22.02.2019 15:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon avroyu kasasına koyacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA'nın vereceği para ödüllerinde, Türk ekipleri içinde en fazla pay açık ara Galatasaray'ın olacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynama avantajıyla toplam ödülün yüzde 55'ini cebine koyacak.
Fenerbahçe bu pastada yüzde 18, Beşiktaş yüzde 16, Akhisarspor da yüzde 10'luk payın sahibi olacak.
Medipol Başakşehir'in kazancı ise yok denecek seviyede kaldı.