UEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş... - Fotomaç
22 Şubat 2019, Cuma
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Haberler Galeri UEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş...

UEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş...

Fenerbahçe'nin Zenit'e, Galatasaray'ın ise Benfica'ya elenmesiyle Türk takımlarının bu sezonki Avrupa kupaları serüveni sona erdi. Peki kulüplerimiz bu sezon UEFA'dan ne kadar para ödülü kazandı? İşte detaylar...
22 Şubat 2019 Cuma 15:24 Güncelleme: 22.02.2019 15:43
UEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş...

Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon avroyu kasasına koyacak.

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UEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş...

UEFA'nın vereceği para ödüllerinde, Türk ekipleri içinde en fazla pay açık ara Galatasaray'ın olacak.

UEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş...

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynama avantajıyla toplam ödülün yüzde 55'ini cebine koyacak.

UEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş...

Fenerbahçe bu pastada yüzde 18, Beşiktaş yüzde 16, Akhisarspor da yüzde 10'luk payın sahibi olacak.

UEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş...

Medipol Başakşehir'in kazancı ise yok denecek seviyede kaldı.

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