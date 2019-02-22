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UEFA'da son 5 yılın en az puanını topladık! Gelecek sezon...
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda ettiler. Bu sonuçlarla birlikte Avrupa'da son 5 yıldaki en kötü sezonumuzu geride bıraktık. Peki gelecek sezon ülkemizi UEFA'da kaç takımla temsil edeceğiz? İşte cevabı...
22 Şubat 2019 Cuma 19:15
Güncelleme: 22.02.2019 19:15
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Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
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Peki, gelecek yıl UEFA organizasyonlarına kaç takımla katılacağız? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dün 1-0 kazandığı maçın rövanşında Zenit Saint Petersburg'a 1-0 mağlup olurken, Galatasaray da İstanbul'da 2-1 yenildiği Benfica'yla 0-0 berabere kalarak Avrupa defterini kapattı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte Avrupa kupalarında temsilcisi kalmadı.
Türkiye UEFA sıralamasında haftaya 34,4 puanla 10. sıraya girmişti.