Erman Toroğlu: "Bu maçı kim kaybetse onun için üzülürdüm"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı dev derbi nefesleri kesti. Beşiktaş'ın ilk yarı 3-0 öne geçtiği, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda skoru 3-3'e getirdiği müthiş mücadele sonrası Erman Toroğlu, A Spor'da karşılaşmayı yorumladı. Toroğlu, Beşiktaş'ın ilk yarıda, Fenerbahçe'nin ise ikinci yarıda kazanmayı hak ettiğini söylerken "Bu maçta biri kazanıp diğeri kaybetseydi onun için üzülürdüm" dedi.