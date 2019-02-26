Erman Toroğlu: "Bu maçı kim kaybetse onun için üzülürdüm"
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Erman Toroğlu: "Bu maçı kim kaybetse onun için üzülürdüm"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı dev derbi nefesleri kesti. Beşiktaş'ın ilk yarı 3-0 öne geçtiği, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda skoru 3-3'e getirdiği müthiş mücadele sonrası Erman Toroğlu, A Spor'da karşılaşmayı yorumladı. Toroğlu, Beşiktaş'ın ilk yarıda, Fenerbahçe'nin ise ikinci yarıda kazanmayı hak ettiğini söylerken "Bu maçta biri kazanıp diğeri kaybetseydi onun için üzülürdüm" dedi.

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26 Şubat 2019 , Salı
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