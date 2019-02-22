UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
22 Şubat 2019, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi. ve Fenerbahçe'yi son 32 turunda eleyen Benfica ile Zenit'in rakibi belli oldu. Portekiz ekibi ile eşleşirken Rus temsilci Villarreal ile kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Kurada aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilirken, bu turda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


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  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 15:33
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