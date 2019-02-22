'Alper Potuk futbolu bıraktı!' Herkes bunu konuşuyor... - Fotomaç
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'Alper Potuk futbolu bıraktı!' Herkes bunu konuşuyor...
'Alper Potuk futbolu bıraktı!' Herkes bunu konuşuyor...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit'e 3-1 yenilerek Avrupa defterini kapattı.
22 Şubat 2019 Cuma 11:23
Güncelleme: 22.02.2019 11:26
Son yıllarda büyük bir çöküş yaşayan Alper Potuk, Zenit maçında da beklentileri karşılayamadı.
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Bu maçta tam 155 gün sonra sahaya ilk 11'de çıkan Alper Potuk, performansıyla taraftarın tepkisini çekti.
Maç boyunca istediği oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe'de taraftarların en çok eleştirilen isimlerin başında Alper Potuk geldi.
Sosyal medya da adeta yaylım ateşine tutulan Alper için yapılan yorumlardan bazıları şöyle;