UEFA'dan açıklama... O kulübe 2 yıl men!
22 Şubat 2019, Cuma
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'dan açıklama... O kulübe 2 yıl men!

UEFA'dan açıklama... O kulübe 2 yıl men!

, maçında yaşanan tribün ve saha olayları nedeniyle 7 farklı suçtan kusurlu bulduğu 'yı 2 yıl Avrupa kupalarından men ettiğini açıkladı.

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  1. 22.02.2019
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