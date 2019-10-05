TFF yöneticisi Selim Soydan'dan olay penaltı tepkisi!

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelede sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en önemli pozisyonu ise 31. dakikada yaşandı. Mücadelenin 31. dakikasında Isla'nın yaptığı orta ceza sahası içinde Diego'nun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda oyunu devam ettirdi. Saha kenarında ise beklenmedik bir tepki objektiflere yansıdı. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda TFF yöneticisi Selim Soydan'ın harekete olay oldu. İşte o kare...

5 Ekim 2019 Cumartesi 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





