TFF yöneticisi Selim Soydan'dan olay penaltı tepkisi!
Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelede sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en önemli pozisyonu ise 31. dakikada yaşandı. Mücadelenin 31. dakikasında Isla'nın yaptığı orta ceza sahası içinde Diego'nun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda oyunu devam ettirdi. Saha kenarında ise beklenmedik bir tepki objektiflere yansıdı. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda TFF yöneticisi Selim Soydan'ın harekete olay oldu. İşte o kare...
5 Ekim 2019 Cumartesi 10:13
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Süper lig'in 7. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'u konuk etti.
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Antalyaspor 6. dakikada Ufuk'un attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.
İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 58. dakikada Antalya'nın yakaladığı iki net pozisyonda kaleci Altay başarılı oldu.
Genç kaleci skorun 2-0'a gelmesini önleyen isim oldu. 60. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yerini Deniz Türüç'e bıraktı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Antalyaspor sahadan 1-0 üstün ayrıldı.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe, 31. dakikada sağdan Isla'nın ortaladığı topa Diego'nun ceza sahasında elle temasına penaltı bekledi.