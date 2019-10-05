Temsilcilerimiz bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? İşte o liste - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
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Temsilcilerimiz bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? İşte o liste

UEFA ülke sıralamasında sezonu ilk 10 içinde tamamlayamazsak, 2020-2021 Süper Lig şampiyonumuz bile Devler Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalacak. Bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş yenildi, Başakşehir son dakikada Trabzon da 80'de yediği gollerle beraberliğe razı oldu. Türkiye, 31.000 puanla 11. sırada yer alırken, hedefimiz olan 10. sıradaki Ukrayna ise 800 puan kazanarak 31.900'a yükseldi. 12. sırada yer alan Avusturya'nın ise 29.325 puanı bulunuyor. Peki bu sezon toplamda temsilcilerimiz ülke puanına ne kadar katkı yaptı. İşte yanıtı ve takımların puan listesi...
5 Ekim 2019 Cumartesi 09:33
Temsilcilerimiz bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? İşte o liste

Bu sezon Avrupa kupalarında boy gösteren 5 takımımız, saha karneleriyle ülkemize ancak 8 puan katkı sağlayabildi.

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Temsilcilerimiz bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? İşte o liste

Futbolun en zayıf halkalarından birisi olan Lüksemburg'un temsilcisi F91 Dudelange ise tek başına 7.5 puana ulaşarak ekiplerimizin toplam performansına yakın bir başarı elde etti.

Temsilcilerimiz bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? İşte o liste

Beşiktaş'la aynı grupta yer alan ve yaklaşık 11 milyon Euro kadro değerine sahip olan Slovan Bratislava ise 8 puan topladı.

Temsilcilerimiz bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? İşte o liste

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasından dolayı hak kazandığı 4 puan bonus hesaplamaya katılmadığında, Cimbom saha içi karnesiyle 1 puanda kaldı.

Temsilcilerimiz bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? İşte o liste

Listede 9. olan Hollanda ve 10. sırada yer alan Ukrayna farkı giderek açarken 31.000 puanlı Türkiye'yi, 29.925 puana sahip Avusturya da geride bırakmak üzere.

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