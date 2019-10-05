Temsilcilerimiz bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? İşte o liste

UEFA ülke sıralamasında sezonu ilk 10 içinde tamamlayamazsak, 2020-2021 Süper Lig şampiyonumuz bile Devler Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalacak. Bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş yenildi, Başakşehir son dakikada Trabzon da 80'de yediği gollerle beraberliğe razı oldu. Türkiye, 31.000 puanla 11. sırada yer alırken, hedefimiz olan 10. sıradaki Ukrayna ise 800 puan kazanarak 31.900'a yükseldi. 12. sırada yer alan Avusturya'nın ise 29.325 puanı bulunuyor. Peki bu sezon toplamda temsilcilerimiz ülke puanına ne kadar katkı yaptı. İşte yanıtı ve takımların puan listesi...

5 Ekim 2019 Cumartesi 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





