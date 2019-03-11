Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlıkları süren Muhammet Demir ve Arouna Kone katılmadı.
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Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, "Malatya maçı bizim için önemli bir maçtı. İçeride kaybetmiyorduk bir Antalya'ya kaybettik. Malatya maçında 2-0'lık skor, güzel bir oyunla üç puanı aldık. 34 puan yaptık şimdi tabii belli bir puan barajını yakalayabilmek için 40 puanın üstüne çıkmamız gerekiyor.
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Bu hafta Fenerbahçe maçı var. Onun hazırlıklarına başladık. Bizim için zor bir maç olacak. Fenerbahçe'nin durumu ortada güçlü bir takım, iyi bir kadrosu var içeride de baskılı oynuyorlar fakat biz deplasmanları seviyoruz.
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