Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş, sarı-lacivertli takım ile oynayacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu.
11 Mart 2019 Pazartesi 20:21 Güncelleme: 11.03.2019 20:42
Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlıkları süren Muhammet Demir ve Arouna Kone katılmadı.

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Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, "Malatya maçı bizim için önemli bir maçtı. İçeride kaybetmiyorduk bir Antalya'ya kaybettik. Malatya maçında 2-0'lık skor, güzel bir oyunla üç puanı aldık. 34 puan yaptık şimdi tabii belli bir puan barajını yakalayabilmek için 40 puanın üstüne çıkmamız gerekiyor.

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Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması

Bu hafta Fenerbahçe maçı var. Onun hazırlıklarına başladık. Bizim için zor bir maç olacak. Fenerbahçe'nin durumu ortada güçlü bir takım, iyi bir kadrosu var içeride de baskılı oynuyorlar fakat biz deplasmanları seviyoruz.

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Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması

Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız iyi oyunumuzu devam ettirip oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

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