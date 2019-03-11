Ersun Yanal'dan flaş Volkan Demirel kararı!

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir'e karşı alınan mağlubiyetin ardından gözler Sivasspor maçına çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal bu kritik maç öncesi ilk 11'ini şekillendirmeye başladı. Yanal'ın, yediği hatalı gollerin ardından eleştirilerin odak noktası haline gelen Volkan Demirel için verdiği karar ise uzun süre tartışılacak cinsten.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:34 Güncelleme: 11.03.2019 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





