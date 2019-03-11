Ersun Yanal'dan flaş Volkan Demirel kararı!

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir'e karşı alınan mağlubiyetin ardından gözler Sivasspor maçına çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal bu kritik maç öncesi ilk 11'ini şekillendirmeye başladı. Yanal'ın, yediği hatalı gollerin ardından eleştirilerin odak noktası haline gelen Volkan Demirel için verdiği karar ise uzun süre tartışılacak cinsten.
11 Mart 2019 Pazartesi 11:34
Güncelleme: 11.03.2019 11:34
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Spor Toto Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de gözler Sivasspor maçına çevrildi.
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Bu müsabaka öncesinde teknik heyet ve teknik direktör Ersun Yanal'a sevindirici haber geldi.
Fenerbahçe'de cezalı olan Ayew ile birlikte Dirar ve Mehmet Topal sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyememişlerdi.
Ayew'in cezası biterken, Mehmet Topal ile Dirar'ın sakatlıkları geçti.