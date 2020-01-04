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Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! FFP alarmı ve 5 yolcu
Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Fenerbahçe, sonlara doğru yükselen bir ivme göstermişti. Transfer için pek çok isimler temasını sürdüren Sarı-lacivertliler'de yapılacak transferler öncesi büyük bir şok yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yürürlüğe soktu. Federasyonun harcama limitlerini açıklamasının ardından kurtuluş formülü arayan Fenerbahçe yönetimi, bazı futbolcuları satma kararı aldı. İşte takımdan ayrılması beklenen 5 isim ve transfer detayları...
4 Ocak 2020 Cumartesi 21:48
Güncelleme: 04.01.2020 21:48
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Devre arası transfer döneminde listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri kadrosuna katmak için zorunlu bir operasyon gerçekleştirecek. Teknik direktör Ersun Yanal, birçok bölgeye takviye yapılmasını isterken, yönetim ise öncelikle olarak bütçeyi ayarlamaya çalışacak.
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Belirlediği bonservislerin verilmesi halinde Fenerbahçe'de 5 ismin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Ara dönemde kadrosuna oyuncu takviye yapabilmesi için aradaki açığı kapatması gereken Fenerbahçe, 5 futbolcuya veda etmeye hazır...
Bonservis bedelleri ve yıllık maaşlarıyla birlikte bu oyunculardan iyi bir gelir bekleyen Fenerbahçe, transfer alarmı verildi.
5 FUTBOLCU SATILACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yürürlüğe soktu.
Federasyonun harcama limitlerini açıklamasının ardından kurtuluş formülü arayan Fenerbahçe yönetimi, bazı futbolcuları satma kararı aldı.