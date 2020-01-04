Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! FFP alarmı ve 5 yolcu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! FFP alarmı ve 5 yolcu

Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Fenerbahçe, sonlara doğru yükselen bir ivme göstermişti. Transfer için pek çok isimler temasını sürdüren Sarı-lacivertliler'de yapılacak transferler öncesi büyük bir şok yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yürürlüğe soktu. Federasyonun harcama limitlerini açıklamasının ardından kurtuluş formülü arayan Fenerbahçe yönetimi, bazı futbolcuları satma kararı aldı. İşte takımdan ayrılması beklenen 5 isim ve transfer detayları...
4 Ocak 2020 Cumartesi 21:48 Güncelleme: 04.01.2020 21:48
Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! FFP alarmı ve 5 yolcu

Devre arası transfer döneminde listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri kadrosuna katmak için zorunlu bir operasyon gerçekleştirecek. Teknik direktör Ersun Yanal, birçok bölgeye takviye yapılmasını isterken, yönetim ise öncelikle olarak bütçeyi ayarlamaya çalışacak.

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Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! FFP alarmı ve 5 yolcu

Belirlediği bonservislerin verilmesi halinde Fenerbahçe'de 5 ismin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Ara dönemde kadrosuna oyuncu takviye yapabilmesi için aradaki açığı kapatması gereken Fenerbahçe, 5 futbolcuya veda etmeye hazır...

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! FFP alarmı ve 5 yolcu

Bonservis bedelleri ve yıllık maaşlarıyla birlikte bu oyunculardan iyi bir gelir bekleyen Fenerbahçe, transfer alarmı verildi.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! FFP alarmı ve 5 yolcu

5 FUTBOLCU SATILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yürürlüğe soktu.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! FFP alarmı ve 5 yolcu

Federasyonun harcama limitlerini açıklamasının ardından kurtuluş formülü arayan Fenerbahçe yönetimi, bazı futbolcuları satma kararı aldı.

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