GaleriFenerbahçeFenerbahçe'den transferde flaş golcü hamlesi! Beşiktaş da istiyordu ama...
Fenerbahçe'den transferde flaş golcü hamlesi! Beşiktaş da istiyordu ama...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler şu sıralar dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'e resmi imzayı attırmayı planlarken, diğer yandan da çalışmalarına son sürat devam ediyor. İddiaya göre bu kez Kanarya, forvet hattı için Beşiktaş'ın da gündeminde olan o isimle ilgilenmeye başladı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
10 Ocak 2021 Pazar 09:35, Güncelleme 10.01.2021 10:00
Fenerbahçe'den transferde flaş golcü hamlesi! Beşiktaş da istiyordu ama...