Fenerbahçeden Kevin Gameiro bombası! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Kevin Gameiro bombası!
13 Temmuz 2018 Cuma, 00:27:24
Güncelleme: 01:21:23
Fenerbahçe'den Kevin Gameiro bombası!
Bas Dost, Origi, Enes Ünal derken, Kevin Gamerio da güçlü adaylar arasında. İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'e teklif ileteceğini duyurdu.
Fenerbahçe'den Kevin Gameiro bombası!
FENERBAHÇE'nin elinde golcü olarak sadece Roberto Soldado var. Onun da İstanbulspor'la yapılan hazırlık maçında parmağı kırıldı ve İsviçre kampına götürülmedi.
Fenerbahçe'den Kevin Gameiro bombası!
Phillip Cocu'nun elinde idmanlarda ve hazırlık maçlarında oynatacak forveti kalmadı. Kanarya, durumun bu kadar aciliyet kazandığı bir ortamda dört koldan golcü arıyor.
Fenerbahçe'den Kevin Gameiro bombası!
TRANSFERİ CİDDİYE BİNDİ
OPERASYONLARI Sportif Direktör Damien Comolli yürütüyor.
Fenerbahçe'den Kevin Gameiro bombası!
Bas Dost, Origi, Enes Ünal'ın yanı sıra Atletico Madrid'in Fransız santrforu da bir süredir F.Bahçe'ye yazılıyordu. İtalyan basını, işin ciddiyete bindiğini yazdı.