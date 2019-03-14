Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım... - Fotomaç
14 Mart 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım...

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım...

Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu kurmak için şimdiden kolları sıvadı... Sarı lacivertlilerin scout ekibi 2 yıldız için hamlelerini yaptı. İşte transferlere dair tüm detaylar ve Ersun Yanal'ın o kararı...

14 Mart 2019 Perşembe 11:16 Güncelleme: 14.03.2019 11:21
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım...

Tarihinin en kötü performanslarından birine imza atan Fenerbahçe, bir yandan alt sıralardan kurtulmaya çalışırken diğer yandan da yeni sezon için kadro çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım...

Ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Victor Moses ve Miha Zajc'ı alan sarı-lacivertliler, arayışlarında rotayı Komşu'ya çevirdi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Başakşehir maçı biter bitmez yardımcısı Recep Karatepe'yi transfer seferine yolladığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım...

Sabah'ta yer alan habere göre; Atina'da Olympiakos'un Aris'i 4-1 yendiği maçı tribünde takip eden Karatepe'nin Fenerbahçe adına iki oyuncuyu özel olarak izlediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım...

HASAN ALİ İLE MENAJERİ AYNI
10 gol-5 asistlik performansı ile Olympiakos'un modern 10 numarası olan Yunan Fortounis'in menajerlik şirketi Hasan Ali Kaldırım ile aynı.

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