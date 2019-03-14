HaberlerGaleriFenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım...
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım...
Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu kurmak için şimdiden kolları sıvadı... Sarı lacivertlilerin scout ekibi 2 yıldız için hamlelerini yaptı. İşte transferlere dair tüm detaylar ve Ersun Yanal'ın o kararı...
14 Mart 2019 Perşembe 11:16
Güncelleme: 14.03.2019 11:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tarihinin en kötü performanslarından birine imza atan Fenerbahçe, bir yandan alt sıralardan kurtulmaya çalışırken diğer yandan da yeni sezon için kadro çalışmalarına başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Victor Moses ve Miha Zajc'ı alan sarı-lacivertliler, arayışlarında rotayı Komşu'ya çevirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Başakşehir maçı biter bitmez yardımcısı Recep Karatepe'yi transfer seferine yolladığı ortaya çıktı.