Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım...

Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu kurmak için şimdiden kolları sıvadı... Sarı lacivertlilerin scout ekibi 2 yıldız için hamlelerini yaptı. İşte transferlere dair tüm detaylar ve Ersun Yanal'ın o kararı...