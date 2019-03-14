Slimani gününü gün ediyor! 37 milyonluk tatil...

Slimani'nin keyfi yerinde... Sarı-Lacivertliler'in tarihinde hiç alışık olmadığı bir sezonu yaşadığı dönemde takımına katkı sağlayamayan Slimani, İstanbul'da gününü gün ediyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu, yaşadığı tüm eğlenceleri ve gezileri paylaşmaktan çekinmiyor. Hikayeler ve gönderiler de yoruma kapalı… Sezon başında Leicester'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon, oyuncuya da 4.5 milyon euro yıllık ücret ödeyen F.Bahçe, tam 37 milyon TL'lik kayıp yaşadı.

KATKI VERMEYEREK İZ BIRAKTI

Akşam'ın haberine göre; sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Slimani, vatandaşı Benzia ile de sıkça vakit geçiriyor. Kiralandığı dönemde değeri 18 milyon euro seviyesindeki forvet, şimdilerde 10 milyon euronun altında. Yanal da oyuncusunu tekrar kazanmak için uğraş vermiş ama pes etmişti. 3 ay sonra ayrılacak Slimani, kaçırdığı goller, tarzı ve katkı vermeyişiyle akıllarda kalacak.