Fenerbahçe Yönetimi ile scout ekibi, Avrupa ve Amerika’da genç yetenek arıyor!
15 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe Avrupa ve Amerika’da genç yetenek arıyor!

Fenerbahçe Avrupa ve Amerika’da genç yetenek arıyor!



Devre arası göreve gelen ve Miha Zajc'ı bitiren scout ekibi şimdi de yeni sezon için kolları sıvadı. Scout ekibi, yönetimin talimatı sonrası özellikle Avrupa ve Amerika'da genç ve yetenekli isimler üzerinde çalışmaya başladı. Çok önemli yetenekleri gözüne kestiren scout ekibinin 8 isimle özel olarak ilgilendiği öğrenildi.
  1. 15.03.2019
  2. Güncelleme: 15.03.2019 09:51
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