Fenerbahçe Avrupa ve Amerika’da genç yetenek arıyor!
Devre arası göreve gelen ve Miha Zajc'ı bitiren scout ekibi şimdi de yeni sezon için kolları sıvadı. Scout ekibi, yönetimin talimatı sonrası özellikle Avrupa ve Amerika'da genç ve yetenekli isimler üzerinde çalışmaya başladı. Çok önemli yetenekleri gözüne kestiren scout ekibinin 8 isimle özel olarak ilgilendiği öğrenildi.
- 15.03.2019
- Güncelleme: 15.03.2019 09:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kara Kartal’ın gözü Zidane’da
Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
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