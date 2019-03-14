Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz... - Fotomaç
14 Mart 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, altyapıda da çalışmalar başlatmıştı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'dan gönderilen David Badia'yı altyapının başına getirmiş, 14 futbolcuyla da resmi sözleşme imzalamıştı. Ancak acı tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...

14 Mart 2019 Perşembe 07:27 Güncelleme: 14.03.2019 07:27
Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

Sarı-lacivertlilerin alt kategori takımları, ayyıldızlı ekiplere çok az sayıda oyuncu gönderirken, kendi liglerinde de zirvenin çok gerisin de yer alıyor.

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Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

U17 ve U18 milli takımlarının kadrosu önceki gün açıklanırken, Fenerbahçe'den bir futbolcunun olması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

U18'e sarı-lacivertlilerden yalnızca Muhammed Gümüşkaya davet edildi. U21, U20, U19 ve U18 milli takımlarının son oynadığı maçlarda Fenerbahçe'den kimse yer almadı.

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Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

Alt kategorilirde 90 dakika forma giyen tek Fenerbahçeli U15'te bulunan Melih Bostan'dı.Elit U-19 Ligi 2 maç eksiği olan 57 puanlı lider Galatasaray'ın 20 gerisinde 6. sırada.

Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...

Elit U-17 Ligi 2 maç eksiği olan 48 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada. Elit U-16 Ligi 9 takımlı ligde 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 3. sırada.

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