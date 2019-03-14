Fenerbahçe alarm veriyor! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, altyapıda da çalışmalar başlatmıştı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'dan gönderilen David Badia'yı altyapının başına getirmiş, 14 futbolcuyla da resmi sözleşme imzalamıştı. Ancak acı tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...
U18'e sarı-lacivertlilerden yalnızca Muhammed Gümüşkaya davet edildi. U21, U20, U19 ve U18 milli takımlarının son oynadığı maçlarda Fenerbahçe'den kimse yer almadı.
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Elit U-17 Ligi 2 maç eksiği olan 48 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada. Elit U-16 Ligi 9 takımlı ligde 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 3. sırada.
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