Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi sona erdi! Yeni Hoca 5 milyon euro istedi...

Ligde çıktığı 10 maçta sadece 3 galibiyet alan ve ilerisi için umut vermeyen Ersun Yanal'ı uzun vadede düşünmeyen Ali Koç'un bu sefer kalitesini ispat etmiş tartışılmayacak bir hocayı takımın başına getirmeyi planladığı bildirilirken, Koç'un hedefindeki ilk ismin Jorge Jesus olduğu belirtildi.