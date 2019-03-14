Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri! - Fotomaç
14 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri!

Fenerbahçe, transfer sezonlarında en çok konuşulan takımların başında geliyor. Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna kattığı yıldızlar, sezon içerisinde de gösterdikleri performanslarla gündem oluyor. Fenerbahçe bu sezon transfer ettiği Slimani, Benzia, Frey ve Diego Reyes gibi isimlerden neredeyse hiç katkı alamadı. Biz de bu doğrultuda 'Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri'ni derledik.
14 Mart 2019 Perşembe 12:05 Güncelleme: 14.03.2019 12:22
Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri!

MALDONADO

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri!

JOSICO

Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri!

YASİN ÇAKMAK

Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri!

BA

Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri!

NETO

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