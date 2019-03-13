Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon taraftarı mutlu edecek bir kadro oluşturmaya çalışıyor.
13 Mart 2019 Çarşamba 11:21
Güncelleme: 13.03.2019 11:21
Fenerbahçe, bu sezon hafızalardan silmek isteyeceği bir sezon yaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertliler 25. Haftası geride kalan ligde, halen alt sıralardan kurtulabilmiş değil.
Taraftarları oldukça hayal kırıklığına uğratan yönetim, gelecek sezon ise şampiyon olacak bir kadro oluşturmanın peşinde.
Buna göre, sarı-lacivertliler Soldado'nun kalma ihtimaline göre 2 ya da 3 forvet transferi yapacak.
Bu golcü transferlerinden bir tanesi tartışılmayacak yıldız bir isim olacak.