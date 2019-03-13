Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! - Fotomaç
13 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon taraftarı mutlu edecek bir kadro oluşturmaya çalışıyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:21 Güncelleme: 13.03.2019 11:21
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Fenerbahçe, bu sezon hafızalardan silmek isteyeceği bir sezon yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Sarı-Lacivertliler 25. Haftası geride kalan ligde, halen alt sıralardan kurtulabilmiş değil.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Taraftarları oldukça hayal kırıklığına uğratan yönetim, gelecek sezon ise şampiyon olacak bir kadro oluşturmanın peşinde.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Buna göre, sarı-lacivertliler Soldado'nun kalma ihtimaline göre 2 ya da 3 forvet transferi yapacak.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Bu golcü transferlerinden bir tanesi tartışılmayacak yıldız bir isim olacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN