Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a büyük tepki!

Devre arası transfer döneminde istediği transferler yapılan tecrübeli teknik adamın oynanan futbolda bir gelişim gösterememesi ve Başakşehir maçında Jailson , Tolgay, Eljif ve Zajc'tan oluşan defansif bir kurgusuyla çıkması, "Aykut Kocaman'dan ne farkı kaldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.