Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a büyük tepki!
Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattında bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe'ye teknik direktör Ersun Yanal da çare olamadı. Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından takımı çalıştıran 3. isim olan tecrübeli teknik adam, oynattığı futbolla sarı-lacivertli taraftarların tepkisi çekti.
13 Mart 2019 Çarşamba 15:25
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Ligin bitimine 9 hafta kalmasına rağmen küme düşme hattından bir türlü çıkamayan Fenerbahçe'de gergin bekleyiş sürüyor.
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Sezonun 16. haftasında takımın başına getirilen ancak oynattığı futbolla Cocu ve Koeman'dan fazlasını veremeyen Ersun Yanal, sarı-lacivertlileri küme düşme hattından kurtarmayı başaramadı.
Sezonun bitimine yaklaşılırken oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Yanal'ın kredisi tükenmeye başladı.
Güneş'in haberine göre, sarı-lacivertli taraftarlar sezon başından beri takımın başında görmek istedikleri ancak ligde oynadığı 10 maçta yalnıca 3 galibiyet elde edebilen teknik direktör Ersun Yanal'a tepki göstermeye başladı.
Devre arası transfer döneminde istediği transferler yapılan tecrübeli teknik adamın oynanan futbolda bir gelişim gösterememesi ve Başakşehir maçında Jailson , Tolgay, Eljif ve Zajc'tan oluşan defansif bir kurgusuyla çıkması, "Aykut Kocaman'dan ne farkı kaldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.