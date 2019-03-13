Ahmet Çakar Milli Takım'a çağrılması gereken isimleri açıkladı! - Fotomaç
13 Mart 2019, Çarşamba
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Ahmet Çakar Milli Takım'a çağrılması gereken isimleri açıkladı!

Sabah Spor yazarlarından Ahmet Çakar, Şenol Güneş'in Milli Takıma çağırması beklenen isimleri, Başakşehir'in şampiyonluk yürüyüşünü ve Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:51
Ahmet Çakar Milli Takım'a çağrılması gereken isimleri açıkladı!

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir bu dakikadan sonra şampiyonluğu zor kaybeder.

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Ahmet Çakar Milli Takım'a çağrılması gereken isimleri açıkladı!

Kadro kalitesi olarak da ligin bence en iyi takımı.

Ahmet Çakar Milli Takım'a çağrılması gereken isimleri açıkladı!

En ciddi rakibi Galatasaray. Ama onlar da inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyorlar.

Ahmet Çakar Milli Takım'a çağrılması gereken isimleri açıkladı!

FENERBAHÇE

Fenerbahçe büyük umutlarla Ersun Yanal'ı getirdi.

Ahmet Çakar Milli Takım'a çağrılması gereken isimleri açıkladı!

Aslında yönetim ve başkan Ali Koç istemediler ama mahalle baskısı sonucu mecbur kaldılar.

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