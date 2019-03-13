Ahmet Çakar Milli Takım'a çağrılması gereken isimleri açıkladı! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Haberler
Galeri
Ahmet Çakar Milli Takım'a çağrılması gereken isimleri açıkladı!
Ahmet Çakar Milli Takım'a çağrılması gereken isimleri açıkladı!
Sabah Spor yazarlarından Ahmet Çakar, Şenol Güneş'in Milli Takıma çağırması beklenen isimleri, Başakşehir'in şampiyonluk yürüyüşünü ve Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirdi.
13 Mart 2019 Çarşamba 12:51
BAŞAKŞEHİR
Başakşehir bu dakikadan sonra şampiyonluğu zor kaybeder.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadro kalitesi olarak da ligin bence en iyi takımı.
En ciddi rakibi Galatasaray. Ama onlar da inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyorlar.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe büyük umutlarla Ersun Yanal'ı getirdi.
Aslında yönetim ve başkan Ali Koç istemediler ama mahalle baskısı sonucu mecbur kaldılar.