İşte Süper Lig'in yeni yabancı kuralı! - Fotomaç
14 Mart 2019, Perşembe
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İşte Süper Lig'in yeni yabancı kuralı!

Spor Toto Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralı, sezon sonunda değişiyor. Takımlarımızın kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunabiliyordu. Bu sayı gelecek sezondan itibaren kademeli olarak düşürelecek ve bazı sınırlamalar getirilecek. Gelecek sezon uygulamaya konulacak yabancı kuralı ve 3 büyüklerin kadrosunda bulunan yabancı futbolcular şu şekilde;
14 Mart 2019 Perşembe 10:48 Güncelleme: 14.03.2019 10:48
İşte Süper Lig'in yeni yabancı kuralı!

Türk futbolunda uzun süredir gündemi meşgul eden yabancı kuralında köklü bir değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı.

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İşte Süper Lig'in yeni yabancı kuralı!

Üç yıl önce çıkarılan kuralda 28 kişilik kadroda 14 yabancı bulunabiliyordu.

İşte Süper Lig'in yeni yabancı kuralı!

Bunların 12'si maç kadrosuna yazılabiliyor, ilk 11 tamamen yabancılardan oluşacak şekilde sahaya çıkılabiliyordu.

İşte Süper Lig'in yeni yabancı kuralı!

İşte bu çok tartışılan kural TFF tarafından revize edilmeye hazırlanıyor.

İşte Süper Lig'in yeni yabancı kuralı!

Yabancı sayısının 10'a düşürülmesi konusunda ciddi bir çalışma başlatıldı.

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