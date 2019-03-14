İşte Süper Lig'in yeni yabancı kuralı!

Spor Toto Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralı, sezon sonunda değişiyor. Takımlarımızın kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunabiliyordu. Bu sayı gelecek sezondan itibaren kademeli olarak düşürelecek ve bazı sınırlamalar getirilecek. Gelecek sezon uygulamaya konulacak yabancı kuralı ve 3 büyüklerin kadrosunda bulunan yabancı futbolcular şu şekilde;

14 Mart 2019 Perşembe 10:48 Güncelleme: 14.03.2019 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





