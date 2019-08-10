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Fenerbahçe'de Zanka transferinin açıklanmama sebebi belli oldu!
Yeni sezon için stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı futbolcu Mathias Zanka ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve 3 yıllık anlaşma sağlanan Zanka transferinin hala resmiyet kazanmaması ise merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı 29 yaşındaki stoperi açıklamamasının sebebi ortaya çıktı.
10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:09
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
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Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler, tam 8 isimle sözleşme imzaladı.
Son olarak Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ü renklerine bağlayan Fenerbahçe; stoper, orta sah ve forvet takviyelerinin ardından transferi noktalamayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, stoper mevkisi için Huddersfield forması giyen Mathias Zanka ile anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Danimarkalı futbolcuyu sportif direktör Damien Comolli ve yönetici Selahattin Baki karşıladı.