Fenerbahçe'de Zanka transferinin açıklanmama sebebi belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Zanka transferinin açıklanmama sebebi belli oldu!

Yeni sezon için stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı futbolcu Mathias Zanka ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve 3 yıllık anlaşma sağlanan Zanka transferinin hala resmiyet kazanmaması ise merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı 29 yaşındaki stoperi açıklamamasının sebebi ortaya çıktı.
10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:09
Fenerbahçe'de Zanka transferinin açıklanmama sebebi belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Zanka transferinin açıklanmama sebebi belli oldu!

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler, tam 8 isimle sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Zanka transferinin açıklanmama sebebi belli oldu!

Son olarak Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ü renklerine bağlayan Fenerbahçe; stoper, orta sah ve forvet takviyelerinin ardından transferi noktalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Zanka transferinin açıklanmama sebebi belli oldu!

Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, stoper mevkisi için Huddersfield forması giyen Mathias Zanka ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Zanka transferinin açıklanmama sebebi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Danimarkalı futbolcuyu sportif direktör Damien Comolli ve yönetici Selahattin Baki karşıladı.

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