Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği! - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in performansı büyük tartışma konusu olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Harun Tekin'i neden oynatmadığı ortaya çıktı. İşte o gerçek...

11 Mart 2019 Pazartesi 20:40 Güncelleme: 11.03.2019 21:33
Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Fenerbahçe'de 37 yaşındaki Volkan Demirel'in performansı büyük tepki topluyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Sarı Lacivertliler bu sezon 41'le ligin en az pozisyon veren takımlarından biri olmasına rağmen 36 gol yedi.

Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Volkan Demirel ise 38 şutun 15'inde topu ağlarda gördü.

Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Peki Ersun Yanal kalede neden Harun Tekin'i oynatmıyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı sonrasında topa tutulan oyuncularına kalkan oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN