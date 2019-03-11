Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in performansı büyük tartışma konusu olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Harun Tekin'i neden oynatmadığı ortaya çıktı. İşte o gerçek...
11 Mart 2019 Pazartesi 20:40
Güncelleme: 11.03.2019 21:33
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Fenerbahçe'de 37 yaşındaki Volkan Demirel'in performansı büyük tepki topluyor...
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Sarı Lacivertliler bu sezon 41'le ligin en az pozisyon veren takımlarından biri olmasına rağmen 36 gol yedi.
Volkan Demirel ise 38 şutun 15'inde topu ağlarda gördü.
Peki Ersun Yanal kalede neden Harun Tekin'i oynatmıyor? İşte detaylar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı sonrasında topa tutulan oyuncularına kalkan oldu.