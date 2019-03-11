Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocaman, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili "Bana çok büyük değerler katmış bir kulübün sıkıntılı olduğunu görmek üzüntü veriyor." dedi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
11 Mart 2019 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN