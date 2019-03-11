Fenerbahçe'nin deplasman hasreti
Fenerbahçe deplasmandaki 3 puan hasretini bir türlü dindiremiyor... Sarı-lacivertliler ligde son deplasman galibiyetini yaklaşık 6 ay önce Konyaspor'a karşı almıştı.
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