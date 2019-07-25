Fenerbahçe'de Ersun Yanal istediği ismi yönetime iletti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ersun Yanal istediği ismi yönetime iletti

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istediği ismi yönetime iletti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katarak gelecek sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veren sarı-lacivertliler transferde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Transferde sona gelen Kanarya'nın transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
25 Temmuz 2019 Perşembe 10:35 Güncelleme: 25.07.2019 10:35
Fenerbahçe'de Ersun Yanal istediği ismi yönetime iletti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Ersun Yanal istediği ismi yönetime iletti

Gelecek sezon Ersun Yanal'la şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde bombayı patlatıyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istediği ismi yönetime iletti

Sarı-lacivertliler 2 yıl önce takımdan ayrılan yıldız futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istediği ismi yönetime iletti

Futbolcunun kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istediği ismi yönetime iletti

Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkarsa transfer en kısa zamanda açıklanacak. İşte detaylar...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN