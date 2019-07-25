Fenerbahçe'de Ersun Yanal istediği ismi yönetime iletti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katarak gelecek sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veren sarı-lacivertliler transferde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Transferde sona gelen Kanarya'nın transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
25 Temmuz 2019 Perşembe 10:35
Güncelleme: 25.07.2019 10:35
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
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Gelecek sezon Ersun Yanal'la şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde bombayı patlatıyor.
Sarı-lacivertliler 2 yıl önce takımdan ayrılan yıldız futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Futbolcunun kulübüyle görüşmeler sürüyor.
Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkarsa transfer en kısa zamanda açıklanacak. İşte detaylar...